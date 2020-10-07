Mermerci'den özel koleksiyon

Dünyanın ve Türkiye’nin önemli moda markalarının seçili koleksiyonlarının yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren bir giyim firması tarzı ve stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci ile bir araya geldi.

İçe dönmenin, yalınlaşmanın öne çıktığı bugünlerde işlevsel ürünler de önem kazandı. Derin Mermerci’nin bir giyim firması için hazırladığı koleksiyonunun ana fikri de bu oldu. Denimin star olduğu koleksiyonda birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengarenk montlar yer alıyor. Koleksiyon birkaç farklı model etek ve elbiseyle tamamlanıyor. Koleksiyonu, gündüzden geceye çabasız şıklığı seven, hem hafta içi hem de hafta sonu giyilebilecek parçaların arayışında olan kadınlara hitap ediyor. Koleksiyonun odağında zamansızlığı ile bilinen ikonik kumaş denim yer alıyor. Denim pantolon ile ceketi kombinleyerek ofise giden ya da sweatshirt ile tamamlayarak hafta sonuna hazırlanan kadınlar, koleksiyonunda istedikleri özel parçaları bulabiliyor. Koleksiyonda, birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengârenk montlar dikkat çekiyor. Her dönem kullanılabilen elbise ve eteklerin de yer aldığı koleksiyonda geniş giyim seçkisine ek olarak tamamlayıcı aksesuarlardan çorap, bere ve eldivenler de kadınların beğenisine sunuluyor. Uçuk maviler ve pembelerin yanında mor, kırmızı, sarı koleksiyonun ana renk paletini oluşturuyor.