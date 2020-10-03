HT KULÜP
Arama

''Ağlamak için Müslüm Gürses dinliyorum''

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, konuk olduğu bir you tube kanalında hayatıyla ilgili detaylar paylaştı

En çok merak edilen kadınlar listesinde üst sıralarda yer alan Derin Mermerci, özel hayatıyla ilgili birçok önemli detayı anlattı. Yaşamından özel kesitlerini paylaştığı programda Derin Hanım, kendisiyle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı. En sevdiği müzik türü için 'Her telden dinlerim' cevabını veren Mermerci, ''Ağlamak istiyorsam Müslüm Gürses açarım'' dedi. En sevdiği seyahat rotasının Paris olduğunu söyleyen sosyetenin ünlü ismi, kendisiyle ilgili daha birçok detayı konuk olduğu you tube kanalında anlattı.

Etiketler
derin mermerci cemiyet müzik müslüm gürses
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Contemporary İstanbul Vakfı’ndan sergi 02 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku
Davetler Sanatseverler sergide buluştu 14 Eylül 2020 Pazartesi Devamını Oku
Davetler Modaseverler etkileyici defilede buluştu 02 Eylül 2020 Çarşamba Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X