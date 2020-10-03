''Ağlamak için Müslüm Gürses dinliyorum''

Cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, konuk olduğu bir you tube kanalında hayatıyla ilgili detaylar paylaştı

En çok merak edilen kadınlar listesinde üst sıralarda yer alan Derin Mermerci, özel hayatıyla ilgili birçok önemli detayı anlattı. Yaşamından özel kesitlerini paylaştığı programda Derin Hanım, kendisiyle ilgili merak edilenleri cevaplandırdı. En sevdiği müzik türü için 'Her telden dinlerim' cevabını veren Mermerci, ''Ağlamak istiyorsam Müslüm Gürses açarım'' dedi. En sevdiği seyahat rotasının Paris olduğunu söyleyen sosyetenin ünlü ismi, kendisiyle ilgili daha birçok detayı konuk olduğu you tube kanalında anlattı.