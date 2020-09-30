Epos7 Derneği'nden müze gezisi...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte müzede gezi gerçekleştirdi.

Kültürel emanetleri korumak, kültürler arası iletişimi sağlamak ve kültür sanat bilincini geliştirmek amacıyla 2011 yılında iş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos7 Derneği üyelerininde katılımıyla İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gezi düzenledi. Pandemi dönemi sonrasında gerçekleştirelen ilk geziye bazı üyeler ve Epos7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu başta olmak üzere, Arzu Sabancı katıldı. Tarihe ışık tutan gezide lahitler ve eserler rehber eşliğinde gezilerek üyeler tarafından keşfedildi.