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Yalı satışı davasında yeni gelişme!

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Feryal Gülman, eski eşi Kemal Gülman'ın satın aldığı Bebek'te bulunan lüks yalıyı satışa çıkardı. Kemal Gülman'ın avukatları tarafından lüks yalının satışının durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedildi.

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Feryal Gülman ve eski eşi Kemal Gülman'ın yalı satışı davasında Kemal Gülman'ın avukatları tarafından satışının durdurulması talebi İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesinden mahkeme tarafından reddedildi. Kemal Gülman’ın kendisinden 58 yaş küçük Eda Cideli ile görüntülenmesinin ardından harakete geçen Feryal Gülman, Bebek’teki yalısını satışa çıkardı. 1978 yılında Kemal Gülman tarafından alınan ve evlilik sürecinden %52’sini eşi Feryal Gülman’a, %48’ini ise oğlu Aslan Kemal Gülman’a devreden Kemal Gülman, eşinin yalıyı satışa çıkarması sonrası avukatlarının girişimiyle engel olmaya çalıştı. İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2020/ 440 E sayısına kayıtlı olarak açmış olduğu hukuka uygun olmayan yalının satışının durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedilerek satışında hiçbir engel yoktur kararı çıktı. Feryal Gülman avukatları aracılığıyla eski eşi Kemal Gülman'ın kamuoyunu yanıltığını belirterek Kemal Gülman’ın bahsini ettiği gibi bir mahkeme kararı yoktur açıklamasında bulundu.

Reşit ÖZET

Etiketler
Kemal Gülman feryalgülman yalı satış red
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