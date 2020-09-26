Tatil bitti, bakım sezonu açıldı...

Tatilden dönen ünlü isimler, yaz aylarında güneşten zarar gören ciltlerini ve vücutlarını bakıma aldılar

Yaz aylarıyla birlikte güneş ışınlarından zarar gören ciltlerini kışa hazırlamak isteyen sosyetenin ünlü hanımları, soluğu güzellik merkezlerinde alıyor. Hem yüz hem de vücut sağlıklarını düşünen sosyetenin ünlü hanımları, cilt bakımlarını ihmal etmiyor. Aslı Şen, Feryal Gülman gibi güzelliğine önem veren ünlü isimler, kışa hazırlandı. Aslı Şen, youtube kanalında cildine uygulanan işlemleri Dr. Dilek Avşar'la birlikte anlatırken, Feryal Gülman da yakın arkadaşı Avşar'la birlikte vücudunu dinçleştirmek için özel bir alete girdi.