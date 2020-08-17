İş dünyası sahaya indi...

World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti

WCGC Turkey 2020Kazanan Takımı ARCADIUMMatrix Travel tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ve dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge (WCGC) Turkey, OPET’in ana sponsorluğunda, Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda 14 –16Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlendi. Turnuvayı, ARCADIUM takımı adına mücadele eden Gürkan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplamda 141 puan ile birinci tamamladı. OPET‘in ana sponsorluğunu üstlendiği ve 34 takımın şirketini temsilen iki kişilik takımlarla oynadığı turnuvada Bora Arıcıve Cahit Şahin’in temsil ettiği MAXX ROYAL MONTGOMERIE takımı 139 puanla ikinci olurken; Baki Karave Çağatay Demirayak’ın yer aldığı RE/MAX YILDIZ takımı 138 puanla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. WCGC Türkiye 2020 kazanan takımı ARCADIUM, 11 –15 Kasım tarihleri arasında Portekiz Cascais’de düzenlenecek World Corporate Golf Challange 2020 Dünya Finalinde ülkemizi temsilen mücadele edecek. WCGC Türkiye, bu sene sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Türk Eğitim Vakfı’nın Korona Kahramanlarına Vefa Fonu‘na katkıda bulundu. Matrix Travel Genel Müdürü Yavuz Üngör, turnuvayı Regnum Golf Country & Club’da gerçekleştirmelerinden ötürü duydukları mutluluğu dile getirerek tüm katılımcı şirketlere ve destekleri için sponsorlara teşekkür etti.

Hakan YAĞCI