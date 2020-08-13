HT KULÜP
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Yeni bir aşka mı yelken açtı?

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hande Demir iş adamı Cevdet Taşçeken ile çekilmiş fotoğrafıyla yeni bir aşk mı doğuyor dedirtti.

Sosyetik güzel Hande Demir, 2006 ve 2011'de iki kez nikah masasına oturduğu ünlü iş insanı Erdinç Acar ile 10 Temmuz'da gizlice boşanmıştı. Demir'in boşanırken sadece eşinin ortağı olduğu siteden iki daire aldığı ortaya çıktı. Bir aydır bekar olan ve uzun süredir üç çocuğuyla Bodrum'da tatil yapan Hande Demir'in Acar'la barışacağı ve 3. kez nikah masasına oturacağı iddia edilirken ortaya çıkan bir fotoğraf tüm bu söylentileri çürüttü. İddiaya göre; sosyetik güzel gönlünü bir iş adamına kaptırdı. O kişinin inşaat, mücevher ve madencilik sektöründe yaptığı yatırımlarla bilinen Cevdet Taşçeken olduğu konuşulurken, çiftin yan yana oldukları bir fotoğraf ortaya çıktı. İkilinin oldukça samimi olan ve aşk havası estiren bu pozu, "Yeni bir aşk mı doğuyor" dedirtti. Hande Hanım'ın iddialara nasıl cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Etiketler
Cevdet Taşçeken Hande Demir aşk boşanma erdinç acar
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