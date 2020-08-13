Talihsiz kaza!

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Begüm Şen bisiklet kazası geçirdi.

Dubrovnik'te demirli teknede arkadaşlarıyla birlikte yaz tatilerine başlayan Begüm ve Adnan Şen çifti, Türkiye'de ise soluğu Ege'de aldı. Çeşme'deki tatillerini bitirmelerine sayılı günler kala Begüm Şen talihsiz bir kaza geçirdi. Bisikletten düşen Şen'e hastanede müdahale edildi. Sağ omzu çıkan ve sol ayağı kırılan Begüm Şen'in bacağı alçıya alındı. Başına gelen talihsiz olayı kendi sosyal medya hesabından attığı fotoğrafla gösteren Şen "Tatilin ve fotoğrafların sonu. Hepinize teşekkür ederim, güzel dileklerinize" notunu düşerek iyi olduğunu ve evinde istirahat edeceğini duyurdu.