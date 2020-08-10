İş dünyasından Beşiktaş'a büyük destek!

Beşiktaş Kulübünün başlattığı "Bırakmam Seni" kampanyası iş dünyasından ve taraftarlardan büyük destek gördü.

Beşiktaş Kulübünün maddi zorlukları aşmak için başlattığı Bırakmam Seni bağış kampanyası dün gece Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. Bir televizyon kanalındanda canlı yayınlanan bağış gecesinde ünlü sanatçılar ve tanınmış isimler katılarak geceyi renklendirdiler. Her zaman Beşiktaş'a destek vermesiyle ön plana çıkan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç 10 milyon TL'lik bir bağış yaparak kampanyanın en büyük desteğini verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi bireysel olarak 5 milyon TL bağış yaparken eşi Berna Çebi telefonla canlı yayına bağlanarak canlı yayına eşine sürpriz yaparak 500 bin TL Beşiktaş Kulübü'nün kadın sporcularına bağış yaptı. İş dünyasının birçok tanınmış isminin destek olduğu gecede toplam 72 milyon TL bağış yapılırken Beşiktaşlılığıyla tanınan çok sayıda iş adamınında destek vermeyişi ise dikkatlerden kaçmadı. Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı iş adamı Burak Yakın ise BJK amlemli 1 milyon TL değerinde 1093 adet külçe altın ve 2051 bin olmak üzere toplam 1 milyon 2051 bin tl bağışlayarak yardım gecesinde ön plana çıktı. Ayrıca iş adamı Hüseyin Yücel 1 milyon 1903 TL bağış yaparken Jolly Tur'un patronu Mete Vardar, 100 bin TL bağışta bulundu.

Kampanyaya destek olan isimler;

Rahmi Koç: 10 milyon TL

Beşiktaş Yönetim Kurulu: 5 Milyon TL

Ahmet Nur Çebi: 5 milyon TL

Nevzat Demir: 2 milyon TL

Cemil Kazancı: 2 milyon TL

Tayfun Çebi - Arzu Çebi: 1 milyon 903 bin TL

Umut Tahir Güneş: 1 milyon TL + 200 adet tişört

Aykan Aydın: 1 milyon TL



Celal Arar: 1 milyon TL



Tevfik Yamantürk: 1 milyon TL

Celal Aral: 1 milyon TL

Reşit ÖZET