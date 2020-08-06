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Sabancılar moral tatilinde...

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Bir süredir araları açık olduğu söylenen iş insanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer, dedikodulardan uzaklaşmak için Amerika'ya tatile gitti

Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in 25 yıllık eşi Haluk Dinçer'den boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Bu dedikodulardan uzaklaşmak için Amerika'daki Southampton'da lüks bir villa kiralayan ikili, uzun süre orada tatil yapacak. Bodrum Mandarin'deki evlerini 6 milyon dolara Cem-Mine Bahadır çiftine satan Suzan Hanım, eşi Haluk Bey ve ailesiyle Amerika'da tatiline devam ediyor. 1995 yılından beri evli ve 2 çocuk sahibi olan iş dünyasının ünlü çifti, ailesiyle yeni bir başlangıç yapmak için Amerika'yi tercih etti.

Reşit ÖZET

Etiketler
Suzan Sabancı Dinçer Haluk Dinçer boşanma Ayrılık
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