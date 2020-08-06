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Anlamlı paylaşım...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Arzu Sabancı ve Süleyman Orakçıoğlu Beyrut'ta gerçekleşen patlama görüntülerinin ardından paylaşımlarıyla Beyrut halkına iyi dileklerini ilettiler.

Beyrut'ta gerçekleşen ve yüzlerce kişinin vefat etmesine yol açan Beyrut patlaması sosyal medyada da yankı buldu. Daha önce sıkça seyahat eden cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Süleyman Orakçıoğlu, Beyrut'ta çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak derin bir üzüntü içinde olduklarını gösterdiler. Orakçıoğlu paylaşımına "Lübnan halkı ve dostlarımız için derin üzüntü yaşıyoruz. Bu kazada yaralananlara acil şifalar diliyorum. Tanrı sizi korusun inşallah" diyerek temennisini dile getirdi. Arzu Sabancı ise yaptığı paylaşımla derin bir üzüntü içinde olduğunu belirtti.

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Arzu Sabancı Süleyman Orakçıoğlu Beyrut Anlamlı paylaşım...
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