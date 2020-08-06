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Bayramda tatil rotaları Ege...

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Cemiyet hayatının ünlü simaları tatil rotalarını Ege bölgesi olarak belirledi

İş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, bayramı İstanbul'un dışında geçirecek. Sosyetenin seyahatsever hanımlarından Roula Habbab bayram tatiline Ege'yi ekledi. Habab havaalanında uçağına yetişmeye çalışırken görüntülendi. Yurtdışı yerine Türkiye'de sakin bir bayram geçirmek isteyen Selim Tezman'da Ege'nin yolunu tuttu. Ender Alkoçlar ise Bodrum uçağına binmek üzere İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, kızı Merve Terim Çetin'de tatil için Bodrum'u tercih ederek havaalanında bulunan isimler arasındaydı.

Ferit TUĞLUK

Etiketler
Bayram rotaları Ege roula Habbab Selim Tezman Ender Alkoçlar
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