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Ulusoy'un acı günü

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İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı merhum Hacı Saffet Ulusoy’un eşi Süreyya Ulusoy son yolculuğuna uğurlandı. Levent caminde kılınan öğle namazına müteakip Ulus mezarlığına defnedilen Süreyya Ulusoy için düzenlenen cenaze namazına iş, spor ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri katıldı. Süreyya Ulusoy içi düzenlenen cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, spor insanı Yılmaz Vural, Tülay Ulusoy, Alican Ulusoy gibi isimler katıldı. Merhume adına cenaze namazında taziyeleri Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy ve oğlu Saffet aile adına kabul etti.

Hakan YAĞCI

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Ulusoyun acı günü Süreyya Ulusoy Halukulusoy
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