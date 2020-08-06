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Özilhan çiftinin arasında neler oluyor?

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İşadamı İzzet Özilhan, dün akşam Ezgi Öcel isimli bir mankenin sosyal medyadan üst üste fotoğraflarını beğenince, Yasemin Özilhan eşini takipten çıktı

Geçtiğimiz günlerde evliliklerinin 9. yılını kutlayan Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan'ın evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre İzzet Özilhan, dün akşam Ezgi Öcel isimli bir mankenin sosyal medya hesabını incelerken üst üste fotoğraflarını beğendi. Bu durumu fark eden Öcel, 'Yine başladı büyük fanım' yazısıyla İzzet Özilhan'ın beğenilerinin ekran görüntüsünü alarak sosyal medyada ifşa etti. Yasemin Özilhan ise bu gelişmelerden dolayı eşi İzzet Özilhan'ı Instagram'dan takipten çıktı. Yasemin Özilhan, daha sonra eşi İzzet Özilhan'ı tekrar takibe aldı. Bu gelişmeler üzerine sessiz kalan ikilinin ne gibi bir açıklama yapacağı merak konusu.

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Özilhan çiftinin arasında neler oluyor? yaseminözilhan izzetbözilhan
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