Ege'de eğlenceye devam...

Ali Sayar'ın işletmeciliğini yaptığı Bodrum Meyhanesi By Ali Sayar, eğlenceli sahnesiyle cemiyet hayatının ünlü isimlerini eğlendirdi.

İşletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Bodrum Meyhanesi'nde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak masa düzeni birer buçuk metre arayla hazırlandı. Korona virüs tedbirlerine harfiyen uyan mekanı tıka basa dolduran Cenk Eren muhteşem performansının yanı sıra neşeli tavırlarıyla da sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı. Sahne performansı ve şovuyla da tam not alan başarılı şarkıcıya misafirler gece boyunca eşlik ettiler. İki saatlik performansında Cenk Eren'i dinlemeye gelenler arasında Levent Kızıl, Aslı Şen, Eda Kosif, Seda-Mert Vardar, Öznur Yakın, Burcu Hattat gibi sosyetenin yakından tanıdığı isimler vardı.

Onur AYDIN