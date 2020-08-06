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Kosif, kitabını anlattı

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İş ve sanat camiasının sevilen ismi Melda Kamhi Kosif, “Aynalı Tılsımlar Dükkanı” kitabını ve yeni çalışmalarını dergi okurları için paylaştı.

Cemiyet hayatının tanıınmış simalarından Melda Kamhi Kosif, bir dergiye kitabı hakkından röportaj verdi. Yeni kitabının hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Kosif, hayal kurmaktan vazgeçmemek gerektiğinin altını çiziyor. Kendi yarattığı “Tılsım” isimli mum markasından da bahseden başarılı iş insanı, “ Tek bir hayal, birçok dünyanın var olmasına vesile olur. Sevgi ve empati ile atılan her adımın ise bizleri her zaman çok daha güzel yarınlara taşıyacağına, hayatta iyilikle yol almamız vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Kosif kitabını tanıttı Aynalı Tılsımlar Dükkanı Melda Kamhi Kosif
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