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Dürüst'ün boşanma kutlaması...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kerem Dürüst dün eşi Bahar Mursaloğlu'yla anlaşmalı olarak boşandı.

Geçtiğimiz yıl Bahar Mursaloğlu'yla evlenen Kerem Dürüst önceki gün resmi olarak boşandı. Bodrum'daki Bitez Adliyesi'nde görülen dava da çift, karşılıklı anlaşarak ve birbirlerinden hiç birşey talep etmeden yollarını ayırdı. Boşanmasının hemen ardından kendisine yeni bir sevgili bulan Kerem Dürüst boşandığı günün akşamında Bodrum Türkbükü'ndeki Mavi Suite Otel'de yeni kız arkadaşı ile görüntülendi. Kerem Dürüst boşanmayı yeni sevgilisi Melda Ece Tirnovali ile yediği yemekle kutlar gibiydi.

Onur AYDIN

Etiketler
keremdürüst Bahar Mursaloğlu Melda Ece Tirnovali boşanma sevgili
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