Mustafa Koç Spor Ödülü'ne virüs engeli

Sporcu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına her yıl düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreni virüs nedeniyle iptal edildi.

Spora büyük katkılarda bulunmuş merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Her yıl iş, spor ve cemiyet hayatının katılımıyla gerçekleştirilen törenin yapılamıyacağını Merhum işadamı Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç duyurdu. Koç, yaptığı paylaşımda "Mustafa V. Koç Spor Ödülü 2020 törenini Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yaptığımız değerlendirme neticesinde koronavirüs salgınının etkilerini dikkate alarak bu yıl gerçekleştirmeme kararı aldık" diyerek törenin iptal olduğunu kamuoyuyla paylaştı.