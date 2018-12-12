Dinçkök'e hüzünlü veda...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök , 74 yaşında İstanbul’da toprağa verildi.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve önceki gün vefat eden Ali Raif Dinçkök’ün cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Merhumun oğlu Raif Ali Dinçkök, kızı Alize Dinçkök Eyüboğlu ve kız kardeşi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile diğer aile üyeleri, taziye dileklerini kar yağışı nedeniyle cami avlusunda kurulan taziye çadırında kabul etti. Cenazeye, eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, CHP’li siyasetçi Muharrem İnce, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç katıldı. Cenaze töreninde, Boyner Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner ve eşi Ümit Boyner, eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin’in yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci hazır bulundu.

Onur AYDIN