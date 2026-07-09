Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Davetler
Davetler

Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Giriş: 09 Temmuz 2026, Perşembe 10:28
Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN
EMİNE ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Erdoğan, lider eşleriyle “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in eşi Heiko von der Leyen de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lider eşlerinin davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti. Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, “UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkânlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de yönlendirme de veri takibi de sınırsız...” diye konuştu. Çocuklar ekranı izlerken ekranın da onları izlediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekâyla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası... O hâlde sormak zorundayız, ‘Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?’ Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır.”

Çankaya Köşkü NATO Zirvesi ankara
Paylaş

İlginizi Çekebilir

Sanat tutkunlarından sergi ziyareti
Davetler

Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Akbank’ın desteğiyle ziyarete açılan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi sanatseverleri bir araya getirdi.
'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...
Davetler

'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.
Genç tasarımcılara özel defile...
Davetler

Genç tasarımcılara özel defile...

Vakko ESMOD Moda Akademisi 2026 mezunlarının koleksiyonlarını sergilediği özel defile Vakko Moda Merkezi’nde moda tutkunlarının katılımıyla gerçekleşti.
EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...
Davetler

EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...

Sanat tutkunu ünlü isimler, 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'İçsel Yansımalar' sergisinde buluştu.
Büyükada’da özel defile...
Davetler

Büyükada’da özel defile...

“The Last Empress” koleksiyonu, Büyükada’nın tarihi atmosferinde gerçekleşen özel defileyle tanıtıldı.
Otomobil tutkunları davette...
Davetler

Otomobil tutkunları davette...

İş, sanat ve otomotiv dünyasının seçkin isimleri, düzenlenen özel davette bir araya gelerek İkonik Amerikan otomobil modellerini yakından inceledi.
Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi
Davetler

Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Bu yıl 500’ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.
54. İstanbul Müzik Festivali başladı
Davetler

54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşti.
Boğaz’ın kıyısında özel davet...
Davetler

Boğaz’ın kıyısında özel davet...

İki Michelin yıldızlı Şef Diego Guerrero’nun gastronomik vizyonu, bu yaz Boğaz kıyısına taşınıyor. Sezonun en iddialı lezzet iş birliği, cemiyet hayatından ünlü isimlerin katıldığı bir davetle tanıtıldı.
Açılışın seçkin davetlileri...
Davetler

Açılışın seçkin davetlileri...

Geçirdiği büyük değişimin ardından dün akşam kapılarını açan şehrin köklü mekanı, iş ve cemiyet hayatının en önemli isimlerini açılış davetinde bir araya getirdi.
Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...
Davetler

Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...

Bilimsel cilt bakım markası, sanat danışmanlığını Gate 27’nin üstlendiği etkinliği özel bir davette katılımcılarla buluşturdu.
Gastronomi, müzik ve eğlence...
Davetler

Gastronomi, müzik ve eğlence...

İstanbul cemiyet hayatının ünlü isimleri, Kuruçeşme'de yeni açılan bir mekanda bir araya geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası , daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni  sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.