Emine Erdoğan liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Ankara’ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Erdoğan, lider eşleriyle “Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak” temalı yuvarlak masa toplantısına katıldı. Toplantıya Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in eşi Bo Tengberg ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in eşi Heiko von der Leyen de katıldı. Toplantının açılışında konuşan Emine Erdoğan, NATO Zirvesi vesilesiyle lider eşlerini Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lider eşlerinin davetine icabet ederek buluşmayı onurlandırdıklarını belirten Erdoğan, her bir konuğuna ayrı ayrı teşekkür etti. Emine Erdoğan, konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadığını belirterek, “UNICEF rakamlarına göre, bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık, imkânlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de yönlendirme de veri takibi de sınırsız...” diye konuştu. Çocuklar ekranı izlerken ekranın da onları izlediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar, onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar, gençlerin üçte birinin yapay zekâyla konuşmayı, insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zekâ, artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası... O hâlde sormak zorundayız, ‘Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?’ Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmesidir. Mesele, milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin, birkaç kilometrekarelik bir vadiden karar veriyor olmasıdır. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu tekno-kolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır.”