ÖZGÜR GÜNAYDIN, BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ
ŞÜKRÜ BEKDİKHAN, BÜLENT ECZACIBAŞI
MEHMET AYDIN DORSAY, BÜLENT ECZACIBAŞI
BEYZA UYANOĞLU
BANU YENTÜRK
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
54. İstanbul Müzik Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.
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