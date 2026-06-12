54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.

Giriş: 12 Haziran 2026 Cuma

BÜLENT ECZACIBAŞI

GÖRGÜN TANER, YEŞİM GÜRER OYMAK, EFRUZ ÇAKIRKAYA, ÖZGÜR GÜNAYDIN, ZEYNEP HAMEDİ, BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ

ÖZGÜR GÜNAYDIN, BÜLENT ECZACIBAŞI, NURSEL ÖLMEZ ATEŞ

ŞÜKRÜ BEKDİKHAN, BÜLENT ECZACIBAŞI

MEHMET AYDIN DORSAY, BÜLENT ECZACIBAŞI

BEYZA UYANOĞLU

BANU YENTÜRK 

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşti.

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54. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 54. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşti.

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