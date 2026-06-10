Cazseverler Boğaz'ın kıyısında buluştu

Herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilen festival, üçüncü edisyonunda da İstanbul'un kültür-sanat takviminin dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Galataport İstanbul’un bu yıl üçüncü edisyonunu düzenlediği Galataport Jazz, 6-7 Haziran tarihlerinde Doğuş Meydanı’nda müzikseverlerle buluştu. Volkswagen ana sponsorluğunda, Doğuş Perakende altındaki Breitling sponsorluğu, %100 Müzik ve Red Icon katkıları, KIKO Milano, Novotel İstanbul Bosphorus ve İGA Pass sponsorlukları ile D.ream restoranlarının destekleri, Pozitif ve D.Exe organizasyonuyla gerçekleşen festival, iki gün boyunca cazın farklı türlerinden sanatçıları Boğaz kıyısında ağırladı.