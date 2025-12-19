Davetler

Yeni yıla özel koleksiyon...

Modasever ünlü hanımlar, yeni yıl heyecanını moda ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir davetle karşıladılar.

Giriş: 19 Aralık 2025 Cuma 12:47 Güncelleme: 19 Aralık 2025 Cuma 12:47
Yeni yıla özel koleksiyon...

Yeni yıl coşkusuyla düzenlenen etkinlikte markanın yılbaşı koleksiyonuyla mağaza genelinde kurgulanan sürpriz detaylar, eğlenceli dokunuşlar ve yılbaşı temalı alanlar davetlilere keyifli anlar yaşattı. Moda, cemiyet ve sosyal medya dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuklar markanı koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı bulurken; koleksiyondan parçalarla kendi stillerini yaratmanın keyfini çıkardı. Parıltılı dokular, iddialı silüetler ve zamansız şıklığı yansıtan parçalar, davetlilerden tam not aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette stil sohbetleri, bol kahkahalı anlar ve objektiflere yansıyan şık kombinler dikkat çekti. Sedef Orman, Berna Çebi, Neşe Gönül gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen yeni yıl buluşması, şıklık ve yeni yıl heyecanının bir arada yaşandığı renkli anlara sahne oldu.

Moda koleksiyon

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
Davetler Yeni yıla özel koleksiyon...

Modasever ünlü hanımlar, yeni yıl heyecanını moda ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir davetle karşıladılar.

Güncel Gürallar'ın Hollanda gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte Hollanda'da tatil yaptı.
Güncel Sportif aile...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ eşiyle birlikte salonunda antrenman yaptıktan sonra ayna karşısında poz verdi.
Magazin Hattı Başarım Sensin Derneği’nden yılbaşı daveti

Başarım Sensin Derneği üyeleri ve derneği destekleyen gönüllüler, özel bir yılbaşı etkinliğinde buluştu.

Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Magazin Hattı Yeni yıl coşkusu...

Ünlü isimler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.
Jet Set Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.