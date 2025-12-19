Yeni yıla özel koleksiyon...

Yeni yıl coşkusuyla düzenlenen etkinlikte markanın yılbaşı koleksiyonuyla mağaza genelinde kurgulanan sürpriz detaylar, eğlenceli dokunuşlar ve yılbaşı temalı alanlar davetlilere keyifli anlar yaşattı. Moda, cemiyet ve sosyal medya dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuklar markanı koleksiyonunu yakından inceleme fırsatı bulurken; koleksiyondan parçalarla kendi stillerini yaratmanın keyfini çıkardı. Parıltılı dokular, iddialı silüetler ve zamansız şıklığı yansıtan parçalar, davetlilerden tam not aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette stil sohbetleri, bol kahkahalı anlar ve objektiflere yansıyan şık kombinler dikkat çekti. Sedef Orman, Berna Çebi, Neşe Gönül gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen yeni yıl buluşması, şıklık ve yeni yıl heyecanının bir arada yaşandığı renkli anlara sahne oldu.