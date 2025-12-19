Başarım Sensin Derneği’nden yılbaşı daveti

Başarım Sensin Derneği üyeleri ve derneği destekleyen gönüllüler, özel bir yılbaşı etkinliğinde buluştu. Başarılı ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayan Başarım Sensin Derneği, yılbaşı öncesi düzenlenen özel bir davette bir araya geldi. Dernek üyeleri ve davetliler, dünya çapında ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan yaratıcı masa ve sofra konseptlerinin sergilendiği Sofralar Sergisi’ni gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Derneğin organizasyonu kapsamında düzenlenen özel çay saatinden elde edilen gelir, derneğin burs fonuna aktarıldı. Ardından, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yer alan Madera Restoran’da derneğin davetlileri için özel bir çay saati gerçekleştirildi. Etkinliğin sürpriz konuğu, sevilen sanatçı Zara, davetlilerle sıcak ve içten bir sohbet gerçekleştirdi.Başarım Sensin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Argüder, derneğin 2026 yılı projeleri hakkında bilgi verirken, KM Events’in kurucusu Meltem Tepeler’e ve çay saatine katılımıyla renk katan sevilen sanatçı Zara’ya destek ve katkıları için teşekkür plaketi takdim etti. Argüder konuşmasında, yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak tüm katılımcıların yeni yılını şimdiden kutladı. Derneğin üyeleri ve derneği gönüllü olarak destekleyen davetliler bir araya geldi. Katılımcılar arasında Figen Kıral, Özge Argüder Sander, Yeşim Manav, Gülnaz Sezgin, Meral Kosif, İrem Kıral, Elif Balkuv, Selda Özkök ve Tülay Dölen yer aldı.

Çetin KAN