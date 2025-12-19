Modasever ünlü hanımlar yeni yıl heyecanını moda ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir davetle karşıladılar.
Giriş: 19 Aralık 2025 Cuma
BERNA ÇEBİ
SEDEF ORMAN
ETEL BALER
HANDE SEZER PEKCAN
HEDİYE GÜRAL GÜR
NEŞE GÖNÜL
SERRA TÜRKER
EDA EVLİYAGİL
YELDA GÜRAL
GÜLDEN YILMAZ
Yeni yıla özel koleksiyon...
Modasever ünlü hanımlar yeni yıl heyecanını moda ve eğlenceyi bir araya getiren özel bir davetle karşıladılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.