Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen Demet Sabancı Çetindoğan bu kez ailesiyle birlikte evinde yeni yaşına merhaba dedi. 60. yaşını kutalayan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın özel partisine Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı ve kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ gibi aileden çok sayıda kişi katıldı. Kırmızı ışıklarla süslelenen yalıya neon ışıklarlar 'Demet's 60' yazıldı. Ailesiyle birlikte poz veren Sabancı'nın eğlenceli kareleri Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.