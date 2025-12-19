Güncel

Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.

Giriş: 19 Aralık 2025 Cuma 09:41 Güncelleme: 19 Aralık 2025 Cuma 09:58
Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte pasta kesen Demet Sabancı Çetindoğan bu kez ailesiyle birlikte evinde yeni yaşına merhaba dedi. 60. yaşını kutalayan Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan'ın özel partisine Arzu Sabancı, Nazlı Sabancı ve kızı Pırıl Çetindoğan Kokuludağ gibi aileden çok sayıda kişi katıldı. Kırmızı ışıklarla süslelenen yalıya neon ışıklarlar 'Demet's 60' yazıldı. Ailesiyle birlikte poz veren Sabancı'nın eğlenceli kareleri Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Demet Sabancı Çetindoğan doğum gün

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı'ya sürpriz kutlama...

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ailesiyle birlikte yeni yaşını kutladı.
Güncel Gürallar'ın Hollanda gezisi...

Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür ailesiyle birlikte Hollanda'da tatil yaptı.
Güncel Sportif aile...

Dubai'de spor merkezi açan Aslışah Alkoçlar Demirağ eşiyle birlikte salonunda antrenman yaptıktan sonra ayna karşısında poz verdi.
Davetler Boğaz'da konser...

Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Konstantinos Argiros, önceki akşam verdiği konserle İstanbul’da unutulmaz bir geceye imza attı.
Güncel MİKA-DER'den 'Tasarım Sohbetleri'

MİKA-DER, mücevher tutkunlarını bir araya getirerek 'Tasarım Sohbetleri' etkinliğini gerçekleştirdi.
Magazin Hattı Moda ve sanat buluştu...

En prestijli moda müzelerinden biri olan Palais Galliera sanat izleyicisiyle buluştu
Güncel Patili dostları için satış yaptı

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, derneğe maddi destek sağlamak için satış yaptı.
Magazin Hattı Yeni yıl coşkusu...

Ünlü isimler yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi.
Jet Set Bebekleriyle New York'ta dolaştılar

Dünyaca ünlü oyuncu Cameron Diaz, bebeği ve eşiyle birlikte New York sokaklarında dolaştı.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali'nin kapılarını açtı.

Davetler Yeni yıla özel parti...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri yeni yıl ruhunu yansıtan özel partide bir araya geldi.

Caddeler Rotaları Bebek...

Form tutmak için Bebek'i tercih eden iş insanı Murat Özyeğin ve alışveriş için mağazaları dolaşan Nazlı Keçili'nin rotaları İstanbul'un haraketli caddeleriydi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.