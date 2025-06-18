Hakko'dan özel davet...

Moda, sanat ve sporu yaşam tarzı haline getirenlerin keşif ve buluşma noktası olarak tasarlanan Vakko Akmerkez’de büyüyerek bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı. Akmerkez’deki Vakko'nun açılışı özel bir davetle kutlandı. Cem Hakko'nun ev sahipliğinde gerçekleşen gecede kendisine, Can Hakko ve Pia Hakko Yeşil eşlik etti. Davete Vakko ailesinin yanı sıra Jeff Hakko, Vakko CEO’su Jaklin Güner, Faruk Süren, Bilgün Dereli, Cem-Ümit Boyner gibi isimler katıldı. Davette Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 70 yaşına girmenin mutluluğunu oğlu Can Hakko ve kızı Pia Hakko Yeşil'in düzenlediği sürpriz ile yaşadı. Aile ve yakın dostlarının katılımı Akmerkez Vakko'da gerçekleşen etkinlikte kutlama geç saatlere kadar sürdü. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, açılış davetiyle ilgili şunları söyledi: “Vakko Akmerkez bizim için çok özel bir yere sahip. Yıllar önce Türkiye AVM konsepti ile tanıştığında biz de ilk mağazamız olarak burada açmıştık. Şimdi ise büyüyen alanları ve çeşitlenen yapısıyla yeni bir döneme adım atıyor. Bu yenilenme yalnızca bir mağaza değişimi değil, Vakko’nun zamanla gelişen vizyonunun yansıması. Geçirdiğimiz dönüşümle Akmerkez’in de yeni bir dönemine ilham verdiğimize inanıyoruz. Bu yeniden açılış buluşmasında siz değerli Vakko dostlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk.”

Ferit TUĞLUK