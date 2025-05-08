Davetler

“Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı

Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü “Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında toplayarak özel bir lansmanla tanıttı.

Giriş: 08 Mayıs 2025 Perşembe
“Beyaz Kiraz Reçeli" kitabını tanıttı

Rosella Karabacak, ailesinin nesiller boyu aktardığı Sefarad yemek kültürünü “Beyaz Kiraz Reçeli" adlı kitabında ölümsüzleştirdi. “Beyaz Kiraz Reçeli" kitabı, son dönemlerin popüler “Kitap kafesi” Alkent Minoa’da 7 Mayıs’ta düzenlenen özel bir lansman ve imza günüyle tanıtıldı. Etkinliğe cemiyet ve iş dünyasından seçkin davetliler katıldı. Uzun süredir ilk kez bu kadar büyük bir davette cemiyetten sevilen isimler bir araya geldi. 500 kişiden fazla konuğun olduğu davete, Şirin Yalçın, Elif Dürüst, Nil Bentürk, Selin Habbab, Zeynep Üstünel, Özcan Tahincioğlu, Neşet Yalçın, Esra Tümen de katılan isimler arasındaydı. Sırmaison markasının kurucularından Rosella Karabacak, sofra sanatından ev dekorasyonuna uzanan sofistike yaşam tarzı konseptindeki yıllara dayanan tecrübesini bu kitaba yansıtıyor. Rosella Ennekavi Karabacak’ın derlediği tarifler, Hülya Ekşigil’in anlatımıyla İstanbul Sefarad mutfağının zarif ve köklü geleneklerini modern evlere taşıyor. Türk mutfağının ikram kültürü ve İstanbul’un kendine özgü tatlarıyla harmanlanan bu tarifler hem geleneksel hem de günümüz mutfaklarına hitap ediyor. Adını Rosella Karabacak’ın annesi Ester Ennekavi’nin meşhur “Beyaz kiraz reçeli”nden alan kitap, pırasa köftesi, erikli balık gibi özgün tariflerin yanı sıra İstanbul’un çok kültürlü sofra geleneğine dair önemli bir mutfak hafızası sunuyor. “Beyaz Kiraz Reçeli”, Ester Ennekavi’nin yıllar boyunca dostlarını ağırladığı sofralardan süzülen, kuşaktan kuşağa aktarılan aile tariflerini bir araya getiriyor. Kitap, mutfak deneyimi az olan okuyucuların bile kolaylıkla uygulayabileceği, az malzemeyle ve net adımlarla hazırlanan sade ve lezzetli yemekler sunuyor.

Onur AYDIN

Beyaz Kiraz Reçeli Sefarad Rosella Karabacak

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