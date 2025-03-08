Davetler

Başarım Sensin'den eğitime destek

Başarım Sensin Derneği üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.

Giriş: 08 Mart 2025 Cumartesi
Başarım Sensin'den eğitime destek

Gerçekleştirdiği başarılı projelerle beğeni toplayan Başarım Sensin Derneği, üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi. Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen iftar yemeğinde iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok isim bir araya geldi. Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören ancak maddi sorunlar nedeniyle sıkıntılar yaşayan üniversiteli gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenen iftar yemeğinde Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder başta olmak üzere; Özge Sander, Figen Kıral, Zeynep Germen ve Birnur Gazioğlu gibi isimler yer aldı. İftar öncesinde ünlü Türkolog ve Anadolu Kültür Tarihçisi Ali Canip Olgunlu bir konuşma yaptı. Konuşmasında ramazan ayının önemini anlatan Olgunlu konuşmanın sonunda alkış aldı. Konuşmanın ardından iftara geçildi. İftar sonrasında ise Başarım Sensin Derneği’ne yaptığı katkılar nedeniyle Aksal Nonwovens Yönetim Kurulu üyesi Mine Aksu’ya bir teşekkür plaketi takdim edildi. Ali Canip Olgunlu’ya da bir teşekkür plaketi takdim edilirken iftar yemeği sohbet eşliğinde geç saatlerde son buldu.

Onur AYDIN

Başarım Sensinden eğitime destek

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