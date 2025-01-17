Sanat tutkunlarına “Kayıp Alfabe” sergisi...

Ahmet Güneştekin’in Kayıp Alfabe adlı sergisi Artİstanbul Feshane’de açıldı. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Ayşegül-Muharrem Toplusoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu gibi birçok sanat tutkunu isim sergiyi ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sanat dünyasına sunduğu sergi, sanatçının toplumsal süreklilikleri ve kırılmaları izleyerek geçmiş olaylara dair kavrayışını güncel meselelerle ilişkilendirdiği çalışmalarına odaklanıyor. İBB Miras’ın tarihi Feshane’nin kapsamlı restorasyonuyla İstanbul’un kültür platformlarından birine dönüştürdüğü mekânda, İBB Kültür’ün katkılarıyla açılacak serginin küratörlüğünü Christoph Tannert üstleniyor. Sergi, Güneştekin’in hafıza ve göç nesneleri, sesler ve görüntüler, üstkurmaca yapılar ve malzeme müdahaleleriyle makro ve mikro ölçekleri birleştirdiği disiplinlerarası işlerini bir araya getiriyor.

Onur AYDIN