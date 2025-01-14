ÇEV Sanat'ın genç yeteneklerini dinlediler...

ÇEV Sanat, genç yeteneklerini dünyaca ünlü çellist Pablo Ferrandez ile bir araya getirdiği “Barış Konseri”ni Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Genç sanatçılar, sergiledikleri üstün performanslarla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, ÇEV Sanat’ın genç yeteneklerinden Defne Güngör, İdil Bursa ve Tarık Kaan Alkan, dünya barışı için sahne aldı. Onlara, dünyaca ünlü çello sanatçısı Pablo Ferrandez eşlik etti. ÇEV Sanat Oda Orkestrası’nın şefliğini ise ünlü maestro İbrahim Yazıcı üstlendi. Geceye sanat tutkunu ünlü isimlerden; Çiğdem Simavi, Demet Sabancı Çetindoğan, Emine Özilhan'ın yanısıra Niv-Romina Garih, Banu Çarmıklı, Nazlı Keçili ve Alp-Serra Taşkent çifti gibi sanatsever isimler katıldı.

Onur AYDIN