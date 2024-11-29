Davetler

Yılbaşı coşkusuyla alışveriş...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı coşkusunu TOÇEV yararına düzenlenen alışveriş festivalinde yaşadılar.

Giriş: 29 Kasım 2024 Cuma
Yılbaşı coşkusuyla alışveriş...

Girişimci markalara kendini tanıtma imkanı sunan Brands and More, önceki gün ‘Christmas Wonderland’ temalı alışveriş şenliğiyle TOÇEV için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aslı Özdemir organizasyonuyla Aslıhan Doğan Turan ev sahipliğinde Takmatakma.tt katkılarıyla Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen ‘Christmas Wonderland’ 28 Kasım Dünya Şükran Günü’nde TOÇEV yararına yapıldı. Alışveriş, müzik ve eğlenceyi bir arada sunan organizasyonda; Derin Mermerci, Hande Yener, Kadriye Olgar, Mehmet Özer, Nalan Aksoy, Ayşe Tolga gibi ünlü isimler söyleşileri ile projeye destek verdiler.

Onur AYDIN

TOÇEV Christmas Wonderland yılbaşı alışveriş

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