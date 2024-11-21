Davetler

Sanatseverlere 'Cansiparane' sergisi...

Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesine sanatsal bir bakış sunan Cansiparane sergisi, özel bir davetle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe
Sanatseverlere 'Cansiparane' sergisi...

Çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde gerçekleşen sergi, 15 sanatçının kelebeklerin zarif formlarından ilham alarak yarattığı 25 eserden oluşuyor. Gama Gallery’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış gecesi, Ayşegül Dinçkök, Özlem Güsar, Füsun Yönder, İpek Yönder ve Melek Manisalı gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismi bir araya getirdi. Kadına yönelik şiddete karşı sanatsal bir direniş manifestosu sunan sergi, kelebeklerin zarafetini ve özgürlüğünü, bireysel ve toplumsal mücadelenin güçlü bir simgesi olarak izleyicilere sunuyor. Dominik Cumhuriyeti’nde özgürlük ve eşitlik için verdikleri cesur direnişle tanınan Mirabal Kardeşler’in ilham veren mücadelesine atıfta bulunan eserler, seramik, cam, porselen, doğal taş ve kumaş gibi farklı materyallerle hayata geçirildi. Bu çok katmanlı anlatım, sanatçıların kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve kadınların toplumsal değişimdeki etkisini yansıtıyor. Serginin en dikkat çeken yönlerinden biri ise, sosyal sorumluluk bilinciyle sanatı birleştiren yapısı oldu. Sergiden elde edilen gelirin bir kısmı, deprem felaketinden etkilenen Hatay’da sanat eğitimi alan kız öğrenciler için yürütülen projelere destek sağlamak amacıyla Biriz Dayanışma Derneği’ne bağışlanacak.

Onur AYDIN

Cansiparane sergi sanat

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Davetler Sanatseverlere 'Cansiparane' sergisi...

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