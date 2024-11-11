Dekorasyon ve sanatı buluşturan davet

Dünyaca ünlü dekorasyon markalarını bünyesinde bir araya getiren Cerceylan; 10. Yılını Begüm Özer'in ev sahipliğinde düzenlenen özel bir davetle iş ve cemiyet hayatından seçkin isimlerinin katılımıyla kutladı. Bebek'teki mağazasında gerçekleşen seçkin davet, prestijli dekorasyon markalarını modern sanatın ilham verici dokunuşlarıyla harmanlayarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik boyunca; Feryal Gülman, Ahu Orakçıoğlu, Neşe Gönül ve Hande Sezer gibi tanınmış simalar, ürünleri yakından inceleyerek, kendi yaşam alanlarına ilham katmanın yanı sıra dekorasyonla ilgili yeni fikirler edindiler.