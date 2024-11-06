Boğaz'da özel açılış...

Türkiye’nin moda ve yaşam tarzı sektöründeki öncü kimliğini sürdüren Vakko’nun, ikinci oteli Vakko Hotel And Residence Sumahan Bosphorus açılış için gün sayıyor. Vakko, İstanbul Boğazı’nın en güzel konumunda yer alan yeni oteli Vakko Hotel And Residence Sumahan Bosphorus’u dostlarına şık açılış davetinde tanıttı. Tarihi 19. yüzyıla dayanan Osmanlı Damıtımevi’nde konumlanan ve architecture + associés’ın Kurucu Ortağı Mimar Pierre Beucler tarafından tasarlanan otel, modern lüksü ve tarihi dokuyu bir araya getirerek konuklarına eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Çengelköy’de Boğaz kıyısında bulunan yapı, Vakko’nun yüksek konfor ve hizmet standartlarının bir yansıması olarak öne çıkacak.

Vakko'nun Konaklama Sektöründeki Yolculuğuna Yeni Bir Adım

Vakko’nun konaklama sektöründeki yolculuğunda yeni bir adım atmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko: “Vakko olarak, 90 yıldır süregelen marka yolculuğumuz boyunca moda ve lüks alanında edindiğimiz tecrübeleri, bugün ürünün çok ötesinde; hizmete, deneyime ve yepyeni bir dünyaya dönüştürüyoruz. Hayatı zenginleştiren lezzetler sunduğumuz Vakko L’Atelier ve Vakko yaşam stilini seyahat ve konaklama deneyimlerine yansıtmak arzumuzla 2022 yılında İstanbul’un kalbi Nişantaşı’nda kapılarını açtığımız Vakko Hotel & Residence Nişantaşı Istanbul, bizim için bu yolculuğun en önemli duraklarıydı. Şimdi ise uzun zamandır üzerinde büyük bir titizlikle çalıştığımız ve her detayını özenle tasarladığımız Vakko Hotel & Residence Sumahan – Bosphorus ile yeni bir hayalimizi gerçekleştiriyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Boğaz’ın tüm güzelliklerine hâkim otelimiz, sadece bir konaklama yeri değil misafirlerimizin hayatlarının en güzel anlarını kutlayabilecekleri, sevdikleriyle keyifli vakitler geçirebilecekleri veya günlük toplantılarına ruh katacak bir buluşma noktası olacak. Buradaki en büyük hedefimiz İstanbul’u ziyaret eden, bu tarihi dokuda konaklayan ve keyifli anlar geçirmek isteyen tüm misafirlerimizin hafızasında unutulmaz hatıralar yaratmak” dedi.

Onur AYDIN