Yeni koleksiyona şık davet...

Rosella Karabacak ve Şirinn Yalçın’ın liderliğinde hayata geçirilen Sırmaison, Fransa’nın efsanevi kristal markası Lalique’in Costume Jewellery koleksiyonunu Türkiye’ye taşıyarak seçkin müşterileriyle buluşturdu. Şık koleksiyon davetine Elif Dürüst, Aylin Tahincioğlu, Asuman-Tahsin Tokgöz, Neşe Gönül gibi çok sayıda isim katıldı. Lalique, kurucusu René Lalique'in vizyonunu 130 yılı aşkın bir süredir yenilikçi ruhuyla koruyarak kendine özgü bir tasarım mirasını sürdürmeye devam ediyor. Doğal formlardan ilham alan grafik detaylar ve kristalin eşsiz berraklığı, her bir tasarımda kusursuz çizgilerle birleşerek sanat ve yaratıcı ustalığı bir araya getiriyor.

Erdal ÖZTÜRK