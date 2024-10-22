19. Contemporary İstanbul'a muhteşem açılış

Türkiye'nin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul, 19. edisyonuyla 24-27 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşuyor. Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun ana medya sponsorluğunu üstlendiği 19. Contemporary İstanbul, bugün itibariyle sanatseverlerin ön izlemesi için kapılarını açtı. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği ön gösterim davetine aralarında Aylin Tahincioğlu, Arzu Sabancı, Allan Hakko, Elif Dürüst'ün de bulunduğu ünlü isimler katıldı.
Onur AYDIN