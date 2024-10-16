Rahşan Düren’den “Verwegenheit” sergisi...

Tarhan Han’ın eşsiz mimarisinde 15 Ekim Salı günü açılışı gerçekleştirilen “Verwegenheit” sergisine, Hüsnü, Ayşecan Özyeğin, Aslı Ekşioğlu, Ferruh Karakaşlı gibi iş, sanat ve spor dünyasından birbirinden değerli birçok isim katıldı. Gecenin sonunda, Virtüöz Piyanist ve Besteci Aydın Esen misafirlere piyano resitali sundu. Rahşan Düren’in soyut ve yarı-soyut kompozisyonlarıyla içsel ve dışsal dünyalar arasındaki karşıtlığı derinlemesine araştıran “Verwegenheit” sergisinde, 100 eser bulunuyor. “Verwegenheit”, izleyicilere yaratıcı bir deneyim sunarken, MG International Fragrance Company’nin sağladığı koku enstalasyonu da mekânın atmosferini tamamlayarak performatif yerleştirmeye katkı sağlıyor. Sinematografik kurgusu sayesinde mekâna özgü performatif bir yerleştirmeye dönüşen “Verwegenheit” sergisi, izleyiciyi kendi benliği, geçmişi, arzuları ve korkularıyla; en önemlisi her birimizin iç dünyasında tetiklenmek üzere pusuda bekleyen “yabancılık” hissiyle yüzleşmeye davet ediyor. Sergi, Almanca kökenli “korkusuzluk, atılganlık, cüretkârlık” anlamlarına gelen adıyla, sanatçı Rahşan Düren’in her bir projesinde yaratıcı cesaretine ve yeni deneylere olan yaklaşımına atıfta bulunuyor.

Onur AYDIN