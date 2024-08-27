Davetler

100 yıllık maziye özel kutlama...

İş Bankası’nın 100 yıllık mazisi senfonik orkestra eşliğinde Tersane İstanbul'da kutlandı

Giriş: 27 Ağustos 2024 Salı
100 yıllık maziye özel kutlama...

İş Bankası'nın 100. yılının kutlandığı gecede Ajda Pekkan, Emel Sayın ve Erol Evgin gibi Türk müziğinin efsane isimleri unutulmayan eserleriyle yer aldı. Sertap Erener, Gaye Su Akyol, Jehan Barbur, Karsu, Kenan Doğulu, Harun Tekin gibi sanatçıların yanı sıra genç yeteneklerin de performansları büyük beğeni topladı. Haliç’in kıyısında Tersane İstanbul’daki İş Bankası’nın 100’üncü yıl kutlaması drone gösterisi ile gökyüzüne çizilen Atatürk portresi sonrası katılımcıların yoğun alkışı ile final yaptı. Açılış konuşmasını İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’nın yaptığı bankanın 100’üncü yıl kutlamasına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanısıra İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Onur AYDIN

İş Bankası

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