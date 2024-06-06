Davetler

İtalya'da renkli açılış

Orka Holding, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek yeni mağazasını görkemli bir törenle açtı.

Giriş: 06 Haziran 2024 Perşembe
İtalya'da renkli açılış

Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla erkek giyimde dünyanın lider kuruluşlarından olduğunu kanıtlayan iki önemli yatırıma imza attı. Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i görkemli bir törenle hizmete açtı. Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı. Açılışa ev sahipliği yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İtalya sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi, Avrupa’nın podyumu. Orka Holding’in dünya modasındaki gücünü katlayan bu yatırımlarımız, ülke olarak hepimizin gururudur. Orka Global ile öncelikle Avrupa pazarına daha kolay ulaşacağız. Lojistik merkezimiz de Avrupa kıtası için e-ticaretimizin kalesi olacak. Dünyanın 82 ülkesinde 400’ü aşkın mağazamızla bu yıl 10 milyar TL ciro hedefliyoruz” dedi. Yarım asırlık köklü geçmişi ile Türkiye’nin moda endüstrisinde bayrak taşıyıcı kuruluşlarından Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla erkek giyimde dünyanın lider kuruluşlarından olduğunu kanıtlayan iki önemli ve stratejik yatırıma imza attı. Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i görkemli bir törenle hizmete açtı. Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen Orka Global’in açılışına, Orakçıoğlu’nun eşi TV Haber Sunucusu ve Programcısı Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Özlem Güsar, Volkan-Zeynep Demirel, Zehra Öney, Füsun-Sinan Kuran ve Serdar Büyükkoyuncu gibi diplomasi, iş, spor, sanat, moda ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.

italya damat açılış mağaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İtalya'da renkli açılış

Orka Holding, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek yeni mağazasını görkemli bir törenle açtı.
Davetler Şık koleksiyona davet...

Ünlü bir markanın ‘To Breeze’ koleksiyonu, moda tutkunu ünlü isimlerin katıldığı keyifli davetle tanıtıldı.
Güncel 'Mutlu' doğum günü...

İş insanı Mehmet Mutlu ve eşi Melisa Mutlu, geçtiğimiz akşam oğullarıyla birlikte doğum günü kutlaması yaptı.

Jet Set Halsey'den üzücü haber!

ABD'li şarkıcı Halsey, Lösemi ile mücadele ettiğini duyurdu. "Hayatta olduğum için şanslıyım" diyen şarkıcı, hastanede tedavi görürken çekilen görüntülerini yayımladı.
Davetler Göcek'te özel açılış...

İş insanı Metin Şen, Gökay Deniz ve Murat Özgel'in girişimi ile oluşturduğu yeni mekanının kapılarını Göcek'teki özel davetle açtı.
Magazin Hattı Bıçakçı'ya, Haute Couture Mücevher ödülü...

Las Vegas Wynn Otel’de düzenlenen törende, 2024 Couture Design Ödülleri sahiplerini buldu.

Güncel Romantik doğum günü...

Aşkları doludizgin devam eden Allan Hakko ve Selin Yağcıoğlu çifti, Hakko'nun yeni yaşını romantik bir yemekle kutladılar.
Magazin Hattı Yaza merhaba daveti

iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda gerçekleşen “Yaza Merhaba” partisinde buluştu.
Güncel Tezman'a dostlarından kutlama...

Sanem Tezman, yeni yaşını dostlarının yaptığı sürprizle kutladı.
Güncel "Dağ tepe tırmananlar"

Tatiline Muğla'da başlayan Etel Baler, Bedri Rahmi Koyu'nda yüzüp dolaştığı anları 'Dağ tepe tırmananlar' notuyla sosyal medya takipçileri ile paylaştı.

Davetler Kırallar'ın mutlu günü...

Fatih-Figen Kıral çiftinin büyük oğulları Onur Kıral ve İrem Baltepe çifti görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdiler.
Güncel Bodrum'da bir arada...

Genç iş insanı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, İbrahim-Maya Bitargil çifti ile Bodrum'da bir araya gelerek akşam yemeği yedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.