İtalya'da renkli açılış

Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla erkek giyimde dünyanın lider kuruluşlarından olduğunu kanıtlayan iki önemli yatırıma imza attı. Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i görkemli bir törenle hizmete açtı. Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı. Açılışa ev sahipliği yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “İtalya sıradan bir ülke değil, dünya modasının kalbi, Avrupa’nın podyumu. Orka Holding’in dünya modasındaki gücünü katlayan bu yatırımlarımız, ülke olarak hepimizin gururudur. Orka Global ile öncelikle Avrupa pazarına daha kolay ulaşacağız. Lojistik merkezimiz de Avrupa kıtası için e-ticaretimizin kalesi olacak. Dünyanın 82 ülkesinde 400’ü aşkın mağazamızla bu yıl 10 milyar TL ciro hedefliyoruz” dedi. Yarım asırlık köklü geçmişi ile Türkiye’nin moda endüstrisinde bayrak taşıyıcı kuruluşlarından Orka Holding, Damat Tween ve D’S damat markalarıyla erkek giyimde dünyanın lider kuruluşlarından olduğunu kanıtlayan iki önemli ve stratejik yatırıma imza attı. Grup, dünya modasının kalbi İtalya’da Avrupa Genel Merkezi ve global showroom olarak faaliyet gösterecek Orka Global’i görkemli bir törenle hizmete açtı. Grubun eş zamanlı olarak Bologna’da Avrupa’ya yönelik e-ticaretin yönetileceği Lojistik Merkezi de faaliyetine başladı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen Orka Global’in açılışına, Orakçıoğlu’nun eşi TV Haber Sunucusu ve Programcısı Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Özlem Güsar, Volkan-Zeynep Demirel, Zehra Öney, Füsun-Sinan Kuran ve Serdar Büyükkoyuncu gibi diplomasi, iş, spor, sanat, moda ve cemiyet dünyasından pek çok isim katıldı.