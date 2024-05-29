Davetler

Placido Domingo'yu galada dinlediler...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, Grammy Ödüllü sanatçı Placido Domingo'nun sahne aldığı gala gecesinde bir araya geldiler.

Giriş: 29 Mayıs 2024 Çarşamba
Placido Domingo'yu galada dinlediler...

İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında tenor Murat Karahan ve dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo ile görkemli bir konsere imza attı. Orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın da yer alan sezon kapanış konserinde Domingo ve Karahan’a sahnede soprano Elena Stikhina eşlik etti. Özel etkinliğe Demet Sabancı Çetindoğan, Neslihan Sabancı ve Nihat Özdemir gibi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış sima katıldı. Domingo, opera kariyerinin yanı sıra orkestra şefliğiyle de klasik müziğin yaşayan büyük efsaneleri arasında yer alıyor. Sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde dünyanın önemli sahnelerinde 150'den fazla eserde rol aldı, 4 bin 400'ü aşkın performans gerçekleştirdi, çoğu opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza attı. Kurucusu olduğu "Operalia" adlı uluslararası şarkı yarışmasının başkanlığını yaparak genç şarkıcılara destek veren sanatçı, 1990 yılından itibaren on yıldan fazla süre Jose Carreras ve Luciano Pavarotti ile "The Three Tenors" konserleri verdi. Şarkıcılığın yanı sıra orkestra şefi olarak da 600'den fazla konser yöneten sanatçı, Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata ve Otello), Francesco Rosi (Carmen) ve Gianfranco De Bosio (Tosca) tarafından yönetilen opera filmlerinde başrolde yer aldı.

Onur AYDIN

Placido Domingo Murat Karahan İş Sanat

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