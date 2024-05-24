Davetler

Güneştekin'den 'How U Feel' sergisi

Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “HOW U FEEL?” isimli ilk kişisel sergisi ile sanatseverlerle buluştu.

Giriş: 24 Mayıs 2024 Cuma
Güneştekin'den 'How U Feel' sergisi

Eserlerinde renkleri, metinleri, imgeleri kullanan ve işlerinde asi bir direnişi, kültürel normlara başkaldırıyı ve bireysel özgürlüğü amaç edinen Ezgi Güneştekin’in ilk kişisel sergisi “HOW U FEEL?” sanatseverlerle buluştu. Ekspresyonist sanatçı Ezgi Güneştekin’in eserleri, varoluşun karmaşıklığını ve insanın iç çatışmalarını vurgulayarak insanları düşünmeye ve hissetmeye çağırıyor. Size sorduğu “Nasıl hissediyorsun?” sorusuyla eserlerinde izleyicinin iç dünyasına dokunmayı amaçlayan sanatçı, canlı ve dinamik renkleriyle izleyicinin duygusal boşluğunu dolduruyor. Yenilikçi ve cesur tavrıyla dikkat çeken Güneştekin, kendini asla bir tuvalin sınırları içine hapsetmiyor. Eserlerinde sıradanın ötesine geçen, duyguların derinliklerine inen ve ruhun barındırdığı karmaşık duyguları ifade eden sanatçı, zamanın her anında yeni bir şey söylemeyip kendi özgün dilini inşa ediyor. Ezgi Güneştekin’in tuvalleri; durmanızı, vakit geçirmenizi, yaklaşmanızı, sıradan bakma alışkanlıklarınızdan kurtulmanızı, malzemeye, ölçeğe, mekâna, yüzeye eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dikkat etmenizi gerektiriyor. Bu yaklaşımı ile izleyicisini daha derin düşünmeye teşvik eden Güneştekin’in “HOW U FEEL?” isimli sergisi, 30 Haziran tarihine kadar DG Art Projects’te sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Hakan YAĞCI

Ezgi Güneştekin HOW U FEEL Zeynep Öztürk

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