Mücevher sanatla buluştu...

Kişiye özgü mücevher tasarımlarını sanatla birleştiren Lion Diamond, sanatçı Mert Ege Köse iş birliğiyle tasarladığı ‘MONAD’ koleksiyonunun İstanbul lansmanını önceki akşam gerçekleştirdi. Lion Diamond, Mert Ege Köse ve AWC ev sahipliğinde Şerefiye Sarnıcı’nda yapılan lansman görsel şovlarla birleşerek misafirlere sunuldu. Uzun bir süredir sanatı mücevherlerine yansıtan marka, Mert Ege Köse’nin heykellerinin minyatür hallerini MONAD koleksiyonuyla birleştirdi. Koleksiyonun ilk lansmanını iki ay önce Dubai’de gerçekleştiren marka, önceki akşam da İstanbul’da iş ve cemiyet hayatının seçkin isimlerine tanıttı. Lansmana Pervin Ersoy, Burak Yakın, Cihan-Çiğdem Kamer, Atasay-Chiara Derocchi Kamer, Nazlı Keçili, Emin Hitay, Eda-Selim Kosif, Figen-Fatih Kıral gibi isimler katıldı. Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın, MONAD koleksiyonuyla birlikte aslında birbiriyle iç içe olan sanat ve mücevheri birleştirerek sektöre yeni bir soluk kattıklarını ve bunu uluslararası alanda da tanıtarak dünyaya duyurma hedefinin olduğunu söyledi. Öznur Yakın: ” AWC Contempary Gallery’le bu anlamda güzel bir iş birliğine adım atarak Dubai ve Londra’daki sanat galerilerinde Mert Ege Köse işe başlayan bu yolculuğun başka sanatçılarının eserlerinin koleksiyona dönüşmesiyle devam ettireceğiz. Amacımız hem Türk sanatçılarını yurt dışında tanıtmak hem de sanatla mücevheri birleştirerek mücevherimizi global çapta duyurmak. Ayrıca önümüzdeki süreçte Bahreyn ve Portekiz’de sergimiz olacak.” dedi.

Hakan YAĞCI