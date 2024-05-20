Mutluluğa 'Evet' dediler...

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un kızı, Avukat ve film yapımcısı Dila Bulut, Derya madencilikin sahibi İbrahim-Banu Derya çiftinin oğlu iş insanı Batuhan Derya ile önceki hafta Karaköy The Peninsula İstanbul'da gerçekleşen muhteşem bir nikah töreni ile dünya evine girdiler. 2 yıl önce arkadaşlıkları aşka dönüşen ve doğum gününde evlilik teklifi alan Dila Bulut'un cevabı evet olunca aşkı resmiyete döktüler. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini gelin hanımın Türkiye Cumhuriyeti Eski Başbakanı Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Eski Danışmanı Fuat Oktay, Şener Bulut damadın ise ve Adem Ceylan üstlendi. Dila Hanım Elie Saab imzalı üç farklı gelinlik giyerken damatlık ise Tom Ford imzasını taşıyordu. Çift balayını ise Maldivlerde geçirecek. 350 Davetlinin olduğu siyaset, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreninden ünlü sanatçı Mert Demir sahne aldı.

Onur AYDIN