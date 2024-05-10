Boğaz'da sanat...

Bosphorus Art Society (B.A.S.), İstanbul'un sanat ve kültür sahnesine damga vuran bir etkinlik düzenledi. Bosphorus Art Society tarafından düzenlenen Boğaz temalı Art Show, İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasıyla ünlü Ulus Parkı'nda yer alan Sunset Grill & Bar'da gerçekleştirildi. Küratörlüğünü Haldun Demirhisar’ın üstlendiği Art Show’un sunumunu Yekta Kopan yaptı. Gecede ayrıca Kadir Akorak da canlı performansıyla sahne aldı. B.A.S. Başkanı ve Art Show’un küratörü Haldun Demirhisar, "Bu etkinlikle eşsiz güzelliğe sahip Boğaziçi'ni sergilemek ve aynı zamanda deniz kültürümüze olan bağlılığımızı vurgulamak istiyoruz. Sergimiz, sanatı, doğayı ve denizi bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor" diye konuştu.

BOĞAZİÇİ’NDE 28 NOKTADAN DENİZ SUYU ALDILAR

Sergide ayrıca, deneyimli fotoğraf sanatçısı Tamer Yılmaz'ın çektiği ve Haldun Demirhisar'ın çizdiği eserler de yer aldı. Demirhisar, 28 Boğaziçi mahallesinin her birisine ayrı kadrajlar aldı.

Serginin dikkat çekici bir diğer eseri de Eau Der Mer Du Bosphore (Boğaziçi Suyu) oldu. Özel olarak üretilen 800 ml konserve teneke kutulara Boğaziçi’nin 28 ayrı noktasından toplanan deniz suyu dolduruldu.

Hakan YAĞCI