Fenerbahçe'de 'Olağanüstü' toplantı

Fenerbahçe'nin tarihi olağanüstü genel kurulu sona erdi. Kongrede Süper Kupa finaline çıkmama, ligden çekilme gibi kritik konularda görüş alışverişinde bulunulurken sarı-lacivertlilerde yönetime verilen yetkiler belli oldu. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda kapanış konuşmasını Başkan Ali Koç yaptı. Camiaya seslenen Ali Koç, bir ve bütün olduklarında bu sorunları çok daha çabuk çözeceklerini belirterek, “Bugün bu stada yan sokaktan, Amerika’dan, Avrupa’dan, Uzak Doğu’dan kısacası yurdun ve dünyanın dört bir yanından gelen kongre üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Burada hep birlikte tarih yazdık. Demin de ifade ettiğim gibi yeni başlıyoruz. Bu bataklık ortamına, her geçen gün dibe inen Türk futboluna, mağdur edilen Fenerbahçe’ye daha fazla devam etmemek için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Önümüzdeki sezon gerektiği takdirde bu konuları tekrar adreslememiz gerekirse bir sonraki kurulda tekrar masaya yatıracağız. O zamana kadar hem Süper Kupa’da, hem Türkiye Kupası’nda, hem de FIFA ve UEFA nezdinde gerekli adımları atmak için yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah bu sebepler için bir daha tarih yazmak durumunda kalmayız. Öncelikle futbol, sadece futbol paydaşlarının olmalıdır. Türk futbolunun tekrar hak ettiği yere gelmesi için bir manifesto oluşturup açıklayacağız. Bunlara eklenecek çok ama çok şey var. Cesaret, irade ve doğru kadrolar bu işi çözecektir. Tekerleği tekrar icat etmemize gerek yoktur. Pek çok federasyon geçmişte sıkıntılar yaşayıp kendini yeniden keşfetmiş ve dünya futbolunda konuşulur ülkeler haline gelmiştir. Bu futbol aşkı ve imkanlarla neden biz onlardan biri olmayalım? İçiniz rahat olsun diyemiyorum. Şu konuda içiniz rahat olsun, bir ve bütün olduğumuzda bu engelleri çok daha çabuk ve gerçekçi bir şekilde aşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun” şeklinde konuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u bu önemli günde eşi Nevbahar Koç, çocukları Sadberk Leyla, Kerim Rahmi Koç ve annesi Çiğdem Simavi ile kongre üyeleri yalnız bırakmadı.

Önergede yer alan maddeler;

Olağanüstü genel kurulla toplanan Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi. Statta bulunan üyelerin açık oylaması ile yapılan oylamada, oy çokluğuyla kabul edilen maddeler şöyle:

1- Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2- Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3- Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak

Onur AYDIN