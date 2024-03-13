Boyner'den özel açılış...

Moda, sanat, teknoloji ve deneyimi bir arada sunarak mağazalarını yaşam alanlarına dönüştüren Boyner, bu konseptle yenilediği İstinyePark İstanbul mağazasında bir etkinlik düzenledi. “Sky Magic” konseptiyle tasarlanan; Bülent-Oya Eczacıbaşı, Can Hakko, Cem Hakko, Alev-Halis Komili, Aslı Gümüşel gibi iş, cemiyet ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı gecede birbirinden özel ve farklı deneyim alanları davetlilerle buluştu. Adeta bulutların içinden geçerek mağazaya giren misafirler, yağmurun kokusunu deneyimlediler, gün batımına tanıklık ettiler, gökkuşağının rengarenk dünyasına adım atma ve bembeyaz bulutlara dokunma fırsatı yakaladılar. Her noktasında farklı bir deneyimin yer aldığı etkinliğin ikramları da benzer şekilde gökyüzünden alınan ilhamla tasarlandı. Katmanlı bulutları andıran jöle şekerlemeler hem renkleri hem de farklı aromaları ile geceye ayrı bir renk ve heyecan kattı. Bağdat Caddesi’nin ikonik alışveriş destinasyonlarından biri olan Boyner Cadde’yle başlattığı, hayatı keyifli hale getirecek farklı deneyimlere odaklanan yeni nesil mağazacılık adımlarına devam eden Boyner, en son İstinyePark İstanbul mağazasını yepyeni bir yüze kavuşturdu.

Onur AYDIN