Davetler

Sanatseverleri buluşturan sergi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü hanımları, 'Dolomitler Çağdaş Sanatı' sergisinde bir araya geldiler

Giriş: 13 Mart 2024 Çarşamba
Sanatseverleri buluşturan sergi...

Dolomitler bölgesi çağdaş sanat sergisi 11 sanatçının geçmişin izlerini taşıyan eserlerini bir araya getiriyor. Lisa Trockner, serginin temel öğesinin İtalyan Alpleri'nin Dolomitler bölgesi olduğunu belirtirken, bölgenin Avusturya ve İsviçre ile sınır komşusu olduğunu da vurguluyor. Sergi, 250 milyon yıl önce Tetis Denizi’ne ev sahipliği yapan bölgenin 20 milyon yıl öncesinden günümüze olan evrimini gözler önüne seriyor. Cemiyet hayatının sanat tutkunu simalarından; Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Leyla Alaton ve Dalia Garih gibi isimler katılarak sanatçılara destek oldular. Bu ilkel güçlerin muazzam enerjisi, sanat eserlerinin yaratıcı süreçlerine benzetilebilir. Sergide direnç kavramı, kaymalar ve sürtünmeler, sabit yapıların kırılması ve şekillendirilmesi, konstrüksiyon ve dekonstrüksiyon, varlık ve oluş arasındaki sürekli etkileşimi içinde fikirlerin şekillenmesi, bu bölgeden etkilenen 11 sanatçının eserlerinde hissedilmektedir. Eserleri sergilenen sanatçılar, Robert Pan, Wil-ma Kammerer, Julia Bornefeld, Arnold Mario Dall’O, Barbara Tavella, Peter Senoner, Aron Demetz, Sissa Micheli, Gustav Willeit, Hubert Kostner, Christine Gallmetzer.

Onur AYDIN

Dolomitler Çağdaş Sanatı Demet Sabancı leyla alaton

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