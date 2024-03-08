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Kadınlar Günü’nde 'Bir Hayalin İzinde'...

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sanat eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için “Bir Hayalin İzinde” projesini başlattı.

Giriş: 08 Mart 2024 Cuma
Kadınlar Günü’nde 'Bir Hayalin İzinde'...

İstanbul Modern ile Bosch Ev Aletleri, yeteneğini ve sanatsal bakış açısını geliştirmek isteyen genç kızlar için bir yıl boyunca devam edecek özel bir gelişim programı hazırladı. “Bir Hayalin İzinde” projesi, İstanbul Modern Koleksiyonu’nda yapıtları yer alan kadın sanatçılardan esinleniyor. Projeye katılacak kız öğrencilerin kadın sanatçıların deneyim ve üretimlerinden ilhamla kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri sağlanırken, cesaretlendirilmeleri de hedefleniyor. Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, sanat alanında eğitim almak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrencilerin bir öğretmen referansıyla başvuruda bulunabildikleri program; akademisyenler, sanatçılar, küratörler, sanat tarihçileri ve müze uzmanlarıyla yürütülüyor. Projeye İstanbul’un farklı ilçelerindeki devlet okullarından 40 öğrenci katılıyor. Genç kızları yaratıcı ve cesur rol modelleri olabilecek kadın sanatçılarla tanıştırmayı amaçlayan proje, seminer, ders ve atölye programlarından oluşuyor. “Bir Hayalin İzinde” projesi, genç kızların sanatsal ifade becerilerini güçlendirmelerine, yaratıcı ve yenilikçi bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, özel projeyi özel etkinlikte 'İstanbul Modern, 2004 yılındaki açılışından bugüne, izleyicilerine eğitim programları aracılığıyla nitelikli müze deneyimi ve yaratıcı öğrenme fırsatları sunuyor. Müzenin toplum yararına sunduğu bu katkı, ücretsiz programlar, sanatçılarla işbirliğinde tasarlanan atölyeler ve seminerler gibi farklı başlıklarla yürütülen zengin bir çeşitliliğe sahip. Özel eğitim grupları için öğrenme olanakları sunmak, sanat eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve cinsiyet eşitliğini destekleyen nitelikli eğitim olanakları yaratmak önceliklerimiz arasında. Yaratıcı bir gelecek için çocuk ve gençlerin sanatsal yeteneklerini destekleyen ve becerilerini güçlendiren projelere önem veriyoruz. Kız öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz “Bir Hayalin İzinde” projesi de bunlardan biri. “Bir Hayalin İzinde” kapsamında, müze koleksiyonumuzdaki kadın sanatçılardan ilham alıyor ve lise düzeyindeki 40 kız öğrenciye ücretsiz sanat eğitimi sunuyoruz. Fırsat eşitliğini destekleyerek, sanata duyarlı bir neslin yetişmesine katkıda bulunma hedefimizle yaratıcı, özgür ve özgüvenli kadınların yetişmesine katkı sunmayı ümit ediyoruz. Bosch Ev Aletleri’ne projemize verdiği destek ve bu farkındalığı artırmak amacıyla hazırladığı kampanya için çok teşekkür ediyorum.' sözleriyle duyurdu.

Onur AYDIN

Bir Hayalin İzinde kadınlar günü Oya Eczacıbaşı

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