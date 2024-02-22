Davetler

Şık koleksiyon daveti...

İş ve cemiyet hayatının modasever isimleri yeni marka yüzü ve koleksiyonların tanıtıldığı gecede bir araya geldiler.

Giriş: 22 Şubat 2024 Perşembe
Şık koleksiyon daveti...

Tween, başarılı müzisyen Mert Demir’in marka yüzü olduğu ve Gözlerime Bak şarkısından ilhamla geliştirilen 2024 İlkbahar/Yaz Herkese İnat kampanyasını, unutulmaz bir lansman davetiyle tanıttı 29’da gerçekleşen davet şık isimler ve eğlenceli anlarla dolu geçti. Gündelik silüetlerde yalınlığın yeniden tanımlanması düşüncesinden ve Mert Demir’in Gözlerime Bak isimli parçasından yola çıkan koleksiyondan parçaların sergilendiği geceye aralarında Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu ve eşi Serpil Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Emir Orakçıoğlu, Orkan Orakçıoğlu, Sare Orakçıoğlu, Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ve eşi Kerem Biberoğlu, Onur Orakçıoğlu ve eşi Deniz Orakçıoğlu, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, Sarp Apak, Pelin Karahan gibi ünlü konuklar katıldı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu iş birliğinden bahsederken “Hep değişimin ve gelişimin içinde olan bir markayız. Kurumsal iletişim ve marka pozisyonlaması noktasında, bu lansmanda Mert dışında başka biri olamaz diye düşündük. Tween’in büyük bir mirası var; dünyanın en önemli tasarımcılarıyla çalıştık. Bu iş birliğiyle birlikte, bu ülkeden


‘marka çıkmaz’ diyenlere inatla verecek bir cevabımız var: Bu topraklardan marka çıkar,82 ülkede, dünyanın her coğrafyasında varız ve katlanarak büyümeye devam edeceğiz.” sözleriyle heyecanını belirtti.

Nazif Şahin KARPUZ

Mert Demir Orka Holding

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